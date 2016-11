Vermischtes

Hamburg: Staatsanwaltschaft fordert weitere Unterlagen zu Organvergabe an

Mittwoch, 16. November 2016

Hamburg – Nach Unregelmäßigkeiten in den Behandlungsunterlagen von Transplanta­tions­patienten im Hamburger Uniklinikum hat die Staatsanwaltschaft weitere Papiere bei der Bundesärztekammer angefordert. Eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft sagte am Mittwoch: „Wir konnten den Sachverhalt noch nicht umfassend prüfen, da noch Unter­lagen fehlen. Diese Unterlagen haben wir nun angefordert.“

Lungentrans­plantationen: Ermittlungen an Hamburger Uniklinik Hamburg – Nach der Feststellung von „Unregelmäßigkeiten“ bei Fällen von Lungentransplantationen am Hamburger Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) ermittelt die Staatsanwaltschaft. Einen entsprechenden Medienbericht des Norddeutschen Rundfunks bestätigte heute eine Sprecherin der Behörde. Das UKE bekräftigte unterdessen, dass kein Patient auf der Warteliste bevorzugt worden sei. [...]

Zuvor hatte die Prüfungs- und Überwachungskommission (PÜK) von GKV-Spitzen­verband, Krankenhausgesellschaft und Bundesärztekammer Unregelmäßigkeiten im Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) beanstandet, die zum Teil relevant seien für die Vergabe von Spendeorganen. In einer Stellungnahme des UKE vom Dienstag hatte die Klinik Übertragungsfehler bei der Weitergabe von Patientendaten eingeräumt. Die Organvergabe sei dadurch aber nicht beeinflusst worden. Durch Veränderungen in der Buchführung seien solche Fehler heute nicht mehr möglich. Aus Sicht der Prüfungs­kommission waren am Mittwoch von 14 beanstandeten Fällen vier erklärbar und erledigt.

Am 13. Oktober hatte die Prüfungs- und Überwachungskommission einen Bericht zu Lungentransplantationen im UKE und in der kooperierenden LungenClinic Großhansdorf vorgelegt. In 14 von 25 Fällen zwischen 2010 und 2012 beanstandete die Kommission Unregelmäßigkeiten. Sieben Patientenakten der Klinik Großhansdorf waren nicht mehr auffindbar.