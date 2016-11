Medizin

Huntington: Hemmung auf RNA-Ebene im Tiermodell

Donnerstag, 17. November 2016

Barcelona – Die Huntington-Krankheit könnte künftig möglicherweise durch eine Hem­mung der Expression auf mRNA-Ebene therapiert werden. Dies legen zumindest Ver­su­che an Mäusen nahe. Eine Arbeitsgruppe am Centre for Genomic Regulation um Eulàlia Martí berichtet über entsprechende Ergebnisse im Journal of Clinical Investigation (2016; doi: 10.1172/JCI83185).

Chorea Huntington ist wohl die bekannteste autosomal-dominant vererbte neurologische Erkrankung. Das Gen Huntingtin, welches für das gleichnamige Protein codiert, ist hier­bei pathologisch durch Trinukleotidrepeats verlängert. Das krankhaft veränderte Hun­ting­tin scheint den Zellmetabolismus massiv zu beeinträchtigen. Die Forscher berichten, dass viele internationale Arbeitsgruppen versuchten, die Krankheit auf Gen- oder Pro­te­inebene zu therapieren. Ein möglicher Weg könnte jedoch auch die Blockade der codie­renden mRNA sein.

Die Forscher nutzten genetisch modifizierte Mäuse, die eine Variante des krankmachen­den Huntington-Gens in ihrem Erbgut trugen. Die Mäuse entwickelten schwere moto­ri­sche Symptome, wie sie für die Krankheit üblich sind. Die Forscher injizierten in das Stri­atum der Mäuse eine Lösung, welche RNA enthielt, die komplementär zu den Trinukleo­tid-Repeats war.

Es zeigte sich, dass sich die motorischen Symptome der Mäuse durch diese Intervention besserten. Die Wissenschaftler stellten außerdem fest, dass die Expression von bestim­mten ribosomalen und small-RNA-Molekülen herunter­reguliert wurde. Diese RNA-Mole­kü­le stehen unter anderem im Verdacht, die Erkran­kung zu begünstigen.