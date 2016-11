Politik

Sachsen-Anhalt will Telemedizin stärker nutzen

Donnerstag, 17. November 2016

Halle – Sachsen-Anhalt will bei der Telemedizin eine Vorreiterrolle in Deutschland ein­neh­men. Dieses Angebot soll im Zeitalter der Digitalisierung eine Brücke bei der flächen­decken­den medizinischen Versorgung der Patienten sein, sagte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) heute bei der Vorstellung eines bundesweiten Modellprojekts mit dem Titel „Wohnen mit Telemedizin in Halle 4.0“.

Ziel ist es, dass Menschen mit eingeschränkter Mobilität regelmäßig per Computer me­di­zi­nische Daten – etwa die Blutdruckwerte – direkt an ihren behandelnden Arzt schicken können. Die Telemedizin von der Wohnung ist ein Zusatzangebot und kein Ersatz für die medizinische Behandlung beim Arzt, wie die Projektleiter betonten. © dpa/aerzteblatt.de