Kooperationsabkommen der Universitäten Gießen und Tibet wird erneuert

Donnerstag, 17. November 2016

Gießen – Die Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) will ihr Kooperationsabkommen mit der Universität Tibet in Lhasa erneuern. Zusammen wollen die beiden Hochschulen die An­passungsfähigkeit des Menschen an Sauerstoffmangel weiter untersuchen. Die Re­gie­rung der autonomen Region Tibet und die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) unterstützen die gemeinsame Forschung.

„Diese einmalige Kooperation hat unsere volle Unterstützung, und wir hoffen, dass aus der Forschungsarbeit unserer und der deutschen Forscher neue Therapien für Men­schen in unserer Region entwickelt werden, die an chronischer Höhenkrankheit leiden“, sagte der tibetische Gesundheitsminister Yunting Wang.

Eine gemeinsame Untersuchung mit über 3.000 Bewohnern verschiedener Höhenlagen hat bereits stattgefunden. In einem im Bau befindlichen Höhenforschungslabor auf 6.000 Metern Höhe untersuchen Wissenschaftler derzeit die Lungen von Bergsteigern, um die Anpassung von Zellen an den Sauerstoffmangel zu ergründen. Die Ergebnisse sollen chronisch Lungenkranken und intensivmedizinisch Betreuten zugutekommen. Auch Schlaganfall- und Herzinfarktpatienten könnten von der Forschung profitieren, hieß es aus Gießen.