Gastroenterologie: Kooperation zwischen Heidelberg und Hong Kong

Donnerstag, 17. November 2016

Heidelberg – Die Experten für Gastroenterologie der Universitäten Heidelberg und Hong Kong haben ihre vor rund eineinhalb Jahren initiierte Zusammenarbeit in einem Memo­ran­­dum of Understanding festgeschrieben. Der Rektor der Universität Heidelberg, Bern­hard Eitel, und Joseph Sung, Präsident der Chinese University of Hong Kong, haben das Papier jetzt in Heidelberg unterzeichnet.

„Medizinische Forschung lebt von Vernetzung und wissenschaftlichem Austausch. Den werden wir künftig mit unseren Kollegen in Hong Kong beispielsweise in Form von regel­mäßigen gemeinsamen Summer Schools pflegen“, erklärt Matthias Ebert, Gastroente­ro­lo­ge und Klinikdirektor der Universitätsmedizin Mannheim.

