Vermischtes

EuGH: Leiharbeitsregeln können auch für Rot-Kreuz-Schwestern gelten

Donnerstag, 17. November 2016

Luxemburg – Krankenhäuser können mit dem Verein der Rot-Kreuz-Schwestern grund­sätzlich keinen Überlassungsvertrag vereinbaren, wenn mit einer längeren Beschäfti­gung der Schwestern Regelungen zur Leiharbeit umgangen werden sollen. Dies ent­schied der Europäische Gerichtshof (EuGH) in einem heute in Luxemburg verkündeten Urteil. Demnach liegt Leiharbeit vor, wenn Rotkreuzschwestern bei solch einer Über­lassung arbeits- und sozialrechtlich geschützt sind (Az. C-216/15).

Im Ausgangsfall hatte die Ruhrlandklinik in Essen mit dem Verein der DRK-Schwestern einen sogenannten Gestellungsvertrag geschlossen. Der Vertrag sah vor, dass der Ver­ein, der selbst keinen Erwerbszweck verfolgt, Schwestern zur Beschäftigung überlässt und dafür die Personalkosten und eine dreiprozentige Verwaltungskostenpauschale be­kommt.

Anzeige

Der Betriebsrat der Klinik verweigerte aber seine Zustimmung zum Einsatz einer Rot­Kreuz­-Schwester. Zur Begründung führte er an, die Schwester würde auf Grundlage des Vertrags dauerhaft eingesetzt. Dies verstoße gegen das Arbeitnehmer­überlassungs­­ge­setz und Reglungen zur Leiharbeit.

Das sah nun der Gerichtshof ähnlich: Vereinsrechtlich organisierte Rot-Kreuz-Schwes­tern sind nach deutschem Recht zwar keine Arbeitnehmer. Wenn sie aber mit nahezu denselben arbeits- und sozialrechtlichen Regelungen wie das Stammpersonal be­schäf­tigt werden, was laut EuGH in der Ruhrlandklinik „naheliegt“, greifen die Bestimmungen zur Leiharbeit. Der Betriebsrat habe dann in solchen Fällen mitzuentscheiden.