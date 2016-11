Vermischtes

Deutsche sind offen für Digitalisierung im Gesundheitswesen

Freitag, 18. November 2016

Hamburg – Die deutsche Bevölkerung ist für ein digitales Gesundheitswesen technisch gerüstet. Die Menschen stehen den neuen Angeboten außerdem positiv gegenüber. Das zeigt die Studie „Smart Health“ der Techniker Krankenkasse (TK). Sie beruht auf einer Be­fragung von 1.001 Deutschen zwischen 18 und 70 Jahren. Das Meinungs­forschungs­ins­titut Forsa hat die Teilnehmer hierzu nach ihrem derzeitigen Nutzungs­verhalten sowie ihren Erwartungen und Wünschen an digitale Gesundheits­angebote befragt.

Danach gehen 82 Prozent der Menschen in Deutschland davon aus, dass Online-Kom­munikation mit der Arztpraxis in zehn Jahren selbstverständlich sein wird. Jeder dritte Be­fragte (31 Prozent) wünscht sich heute schon eine ärztliche Versorgung über die Online-Kanäle. Drei Viertel der Deutschen befürworten außerdem, dass ihre Daten in einer elek­tronischen Gesundheitsakte gebündelt werden.

