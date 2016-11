Kliniken in Sachsen-Anhalt sollen Abteilungen oder Standorte schließen

Halle – Sachsen-Anhalt will bei der Telemedizin eine Vorreiterrolle in Deutschland einnehmen. Dieses Angebot soll im Zeitalter der Digitalisierung eine Brücke bei der flächendeckenden medizinischen......

Erfurt – Alle Fachabteilungen in Thüringer Krankenhäusern müssen ab Januar 2017 mit mindestens 5,5 Arztstellen ausgestattet sein. Mindestens drei Stellen müssen mit passenden Fachärzten besetzt sein,......

15.11.16

München – Wegen der stark steigenden Zahl von Patienten mit psychischen Erkrankungen sollen in Bayern drei neue Tageskliniken entstehen: in München, in Erding und im mittelfränkischen Roth. Die neuen......