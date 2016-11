Politik

CDU fordert Landarztquote für Medizinstudierende

Freitag, 18. November 2016

Berlin – Die CDU will laut einem Bericht der Zeitungen der Funke Mediengruppe auf ih­rem Parteitag Anfang Dezember in Essen eine Landarztquote für Medizinstudenten for­dern. Die Kommission, die den Parteitag vorbereitet, will demnach die Annahme eines entsprechenden Antrags der CDU-Landesverbände Baden-Württemberg und Sachsen empfehlen.

Wie aus dem Antrag hervorgeht, sollen die Universitäten eine bestimmte Zahl von Stu­dien­plätzen für künftige Landärzte reservieren. Die Plätze würden an angehende Medizi­ner vergeben, „die sich verpflichten, nach vollständig abgeschlossener Ausbildung für ei­ne bestimmte Zeit in einer unterversorgten Region im ländlichen Raum zu praktizie­ren“, zi­tieren die Zeitungen aus dem Antrag.

Anzeige

Die Landarztquote war zuletzt im Juni von den Gesundheitsministern der Länder gefor­dert worden. Die Medizinstudierenden lehnen die Quote ab. Auch der Deutsche Ärztetag hatte sich im Mai dieses Jahres gegen die Quote ausgesprochen. Ärzteorganisationen erwar­ten, dass in den nächsten Jahren zehntausende niedergelassene Ärzte in den Ruhe­stand gehen.