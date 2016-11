Ärzteschaft

NAV-Virchowbund fordert Zusammenhalt in der Ärzteschaft

Freitag, 18. November 2016

Berlin - Angesichts der Entwicklungen im Gesundheitswesen in den kommenden Jahren sollten Haus- und Fachärzte gemeinsam die Grundversorgung der Patienten gerade auf dem Land übernehmen. Zusätzlich müsse mehr für die Niederlassung geworben werden. "Denn hier gibt es die flexiblen Arbeitszeiten, die sich die jungen Ärzte wünschen", erklärte der Vorsitzende des NAV-Virchowbundes, Dirk Heinrich, auf der Bundeshauptversammlung seines Verbandes heute in Berlin.

Kürzlich hatte der NAV gemeinsam mit der Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) im Ärztemonitor ermittelt, dass die Wochenarbeitszeit der befragten Ärzte bei 50,6 Stunden liegt und sich viele flexiblere Arbeitszeiten wünschen. Auch müssten aus seiner Sicht die Öffnung der Krankenhäuser an einigen Stellen als Chance begriffen werden. "Die niedergelassenen Ärzte müssen sich im Rahmen dieser aktuellen Kranken­hausreform als Bestandteil sowohl der ambulanten als auch stationären Versorgung sehen", so Heinrich. Allerdings dürfe die Öffnung der Kliniken nicht zur Einbahnstraße werden.

Sorge bereite ihm die anhaltenden Querelen in der Kassenärztlichen Bundes­vereinigung. Etwas mehr Hoffnung auf einen guten Ausgang hat Heinrich bei den Verhandlung zur Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ) und hofft, dass hier bald ein "ärztlicher Vorschlag für die Legendierung und die Bewertung für die Verhandlungen mit der PKV vorgelegt werden kann."

Positiv bewertete der Verband die Entwicklung der Ärztenetze. Derzeit gebe es 27 Mitgliedsnetze, die vor allem in Schleswig-Holstein und Westfalen-Lippe angesiedelt sind. Hier gebe es zukunftsorientierte KVen, betonte Veit Wambach, Vorsitzender des Vorstandes der Agentur deutscher Ärztenetze und stellvertretender Bundesvorsitzende des NAV. Er rief die übrigen 15 KVen dazu auf, ihre Förderungspraxis zu ändern und die Entstehung der Netze zu fördern.

Auf der Bundeshauptversammlung diskutierten die Delegierten ebenso über die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Gastredner Sascha Lobo, Blogger und Autor, appellierte dabei an die Ärzte, sich nicht von Internet-Unternehmen wie Google oder Apple die Analyse der Gesundheitsdaten aus der Hand nehmen zu lassen.

"Die Datenströme könnten künftig am Arzt vorbei an Versicherungen oder anderen Interessierten geleitet", sagte Lobo. Daher müsse es aus seiner Sicht schnell eine Debatte darüber geben, "welche Daten, Prozesse und Entscheidungen in die Hand der Ärzte gehören und hier klare rote Linien zeichnen." Denn viele der Internetkonzerne sind schon heute in Forschungen engagiert, nicht viel mit der ärztlichen Ethik zu tun haben, so Lobo.