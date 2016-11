Hochschulen

Heidelberger Chirurgie als Exzellenzzentrum ausgezeichnet

Montag, 21. November 2016

Heidelberg - Die Deutsche Gesellschaft für Allgemein- und Viszeralchirurgie (DGAV) hat die Universitätsklinik für Allgemein-, Viszeral- und Transplantationschirurgie Heidelberg gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern des Krankenhauses Salem und der GRN-Klinik Sinsheim als „Exzellenzzentrum Minimale Invasive Chirurgie“ ausgezeichnet.

Dafür hat die DGAV die Bandbreite und Qualität der Behandlungen, das Fachwissen der Ärzte und den Umfang der technischen Ausstattung überprüft. Kriterien für die Zertif­izie­rung waren unter anderem eine nachgewiesene Anzahl an bestimmten anspruchsvollen und erfolgreich durchgeführten Eingriffen, Weiterbildungsangebote in einem spezialisier­ten Trainingszentrum sowie hohes Engagement in der Forschung.

Anzeige