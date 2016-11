Ausland

Dorf für Demente in Dänemark eröffnet

Dienstag, 22. November 2016

Kopenhagen – Im dänischen Svendborg wurde heute ein Dorf eröffnet, das speziell auf die Bedürfnisse von Demenzkranken zugeschnitten ist. Die Patienten leben in 125 Woh­nun­gen und werden je nach Bedarf betreut. Zur Anlage gehören ein großer Park, eine Musikbibliothek, ein Restaurant, Läden, ein Wellness-Salon und andere Beschäftigungs­möglichkeiten.

„Die Bewohner können hier fast so leben wie vor ihrer Erkrankung“, sagte Bürgermeister Lars Erik Hornemann. Das Areal sei so groß, dass sie sich nicht eingesperrt fühlen müs­s­ten. Außerdem seien sie hier sicher. Die Anlage befindet sich mitten in der 27.000-Ein­wohnerstadt Svendborg auf der Insel Fünen und wird von der Gemeinde betrieben.

