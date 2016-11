Politik

Erreichbarkeit von Ärzten: Stadt-Land-Ge­fälle besteht weiter

Montag, 21. November 2016

Berlin – Viele Landärzte finden für ihre Praxis keinen Nachfolger. Um der Entwicklung ent­gegenzuwirken, wurden Anreize für Landärzte geschaffen. Doch das Stadt-Land-Ge­fälle bei Ärzten besteht weiter. Bei der Versorgung mit Facharztpraxen besteht noch immer eine Kluft zwischen Stadt und Land – obwohl es seit gut einem Jahr mehr Anreize für eine Niederlassung in der Fläche gibt.

Nach einer Studie im Auftrag der gesetzlichen Krankenkasse Pronova-BKK waren im ver­gangenen Jahr Patienten in Städten mit mehr als einer halben Million Einwohnern im Schnitt keine 20 Minuten zum Facharztbesuch unterwegs. In Gemeinden mit weniger als 5.000 Einwohnern benötigten sie dagegen zehn Minuten mehr. Die durchschnittliche Fahr­tzeit zur nächsten Klinik betrug demnach in Großstädten knapp eine halbe Stunde und auf dem Land fast eine Dreiviertelstunde.

Anzeige

Wie aus der aktuellen Studie „Gesundheitsversorgung 2016“ weiter hervorgeht, benö­tigten mehr als zwei Drittel der Deutschen im vergangenen Jahr eine fachärztliche Be­handlung. In Ballungszentren seien solche Praxen oft zu Fuß oder mit öffentlichen Ver­kehrsmitteln zu erreichen. In ländlichen Gegenden seien die weiten Strecken häufig nur mit einem Pkw zu bewältigen. Bei einer Erkrankung könne aber das Autofahren ein kaum zu vertretendes Risiko sein, hieß es. Dabei befürchte mehr als ein Viertel der Bürger, dass sich die ärztliche Versorgung an ihrem Wohnort in Zukunft noch verschlechtern werde.

Im Juli 2015 war das sogenannte Versorgungsstärkungsgesetz in wesentlichen Teilen in Kraft getreten. Es soll Versorgungsengpässe auf dem Land abfedern und zielt darauf ab, auch in Zukunft eine gut erreichbare medizinische Versorgung der Patienten auf hohem Niveau sicherzustellen. „Gute medizinische Versorgung darf auch in Zukunft keine Frage des Wohnorts sein“, erklärte Gesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) dazu.

„Gerade im ländlichen Raum sind verstärkte Anstrengungen nötig, um eine gute Versorgung auf­rechtzuerhalten. Finanzielle Anreize sind dabei ein Baustein, wichtig ist aber auch, die Ar­beitsbedingungen so zu verbessern, dass sich wieder mehr Ärzte für den Landarzt­be­ruf entscheiden.“

Um auf dem Land solche Benachteiligungen zum umgehen, befürwortet nach der Studie immerhin ein Viertel mobile Ärzte, die regelmäßig zu bestimmten regionalen Behand­lungs­zentren kommen, die für mehr Leute besser erreichbar und planbar sind. Weitere 50 Prozent stehen einem solchen Modell aufgeschlossen gegenüber, 19 Prozent sind skeptisch, fünf Prozent lehnen es komplett ab.