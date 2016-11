Ärzteschaft

Behandlungs­kapazitäten für traumatisierte Flüchtlinge in Thüringen aufgestockt

Montag, 21. November 2016

Erfurt/Jena – Das Thüringer Behandlungszentrum für traumatisierte Flüchtlinge „Refu­gio“ stockt seine Kapazitäten auf. Heute öffnete in Erfurt eine zweite Anlaufstelle für Ge­flüchtete, die eine psychotherapeutische Behandlung benötigen.

Dort kümmern sich nach Angaben von Geschäftsführerin Julia Hauck fünf festange­stellte Therapeuten und Sozialarbeiter sowie eine auf Honorarbasis tätige Ärztin um Menschen, bei denen Krieg, Verfolgung, Folter und die Erlebnisse auf der oft lebens­gefährlichen Flucht psychische Spuren hinterlassen haben. Bislang hatte „Refugio“ nur eine Bera­tungs­stelle in Thüringen, in Jena.

In Erfurt sollen vor allem auch geflüchtete Kinder und Jugendliche Hilfe erhalten. In Thü­ringen sind derzeit rund 200 Flüchtlinge bei „Refugio“ in ambulanter Betreuung, weitere rund 230 stehen auf einer Warteliste. Im vergangenen Jahr hatte die Vereinigung in Thü­ringen Flüchtlinge aus 26 Ländern betreut, vor allem aus Afghanistan und Syrien.