Politik

Bund will Forschungen zu Gesundheit von Flüchtlingen fördern

Dienstag, 22. November 2016

Berlin – Das Bundesforschungsministerium fördert in den kommenden fünf Jahren For­schungsvorhaben zur psychischen Gesundheit von Flüchtlingen. „Damit schutzsuchen­de Menschen die Kraft finden, sich gut in unserem Land zu integrieren, müssen mög­liche psychische Störungen und Belastungen früh erkannt werden“, sagte Bundes­forschungs­ministerin Johanna Wanka (CDU) heute in Berlin.

Das Ziel sei es, die Entstehung folgenschwerer Erkrankungen wie Depressionen oder posttraumatischer Belastungsstörungen möglichst zu verhindern. Über fünf Jahre sollen die Projekte mit 20 Millionen Euro unterstützt werden.

