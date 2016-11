Politik

Klinikverband: Arztquote in Thüringen für kleine Fachabteilungen problematisch

Dienstag, 22. November 2016

Erfurt – Mit der neuen Facharztquote in Krankenhäusern in Thüringen dürften sich nach Einschätzung der Landeskrankenhausgesellschaft vor allem Kliniken im ländlichen Raum und kleine Fachabteilungen schwertun. „In der Nähe größerer Städte und in Fächern wie Chirurgie oder Innere Medizin ist es sicher einfacher für die Häuser, genügend Ärzte zu finden“, sagte die Vorsitzende der Gesellschaft, Gundula Werner, heute am Rande eines Krankenhausforums in Erfurt.

Nach einer Neuregelung der Landesregierung müssen Fachabteilungen in Thüringer Kran­kenhäusern ab Januar 2017 jeweils mit mindestens 5,5 Arztstellen ausgestattet und wenigstens drei Stellen davon mit Fachärzten besetzt sein.

Anzeige

Probleme sieht die Gesellschaft, die die öffentlichen, privaten und gemeinnützigen Kran­kenhausträger vertritt, vor allem für Kinder-, Frauen- und Geburtshilfeabteilungen mit nur wenig Betten. Aber auch hoch spezialisierte Abteilungen, etwa für Strahlentherapie, könnten „im Einzelfall“ mit einer pauschalen, fachunabhängigen Arztquote Probleme be­kommen, sagte Werner. Sie gehe davon aus, dass die Möglichkeit zu Ausnahmege­neh­mi­gungen auch genutzt werden wird.