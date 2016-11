Ausland

China will bis Jahresende landesweites Rauchverbot an öffentlichen Orten

Dienstag, 22. November 2016

Shanghai – China will so rasch wie möglich ein landesweites Rauchverbot an allen öffent­lichen Orten einführen. Ein entsprechendes Gesetz sei derzeit in Arbeit und werde hoffentlich noch in diesem Jahr in Kraft treten, sagte der Sprecher der staatlichen Ge­sundheitskommission, Mao Qunan, heute am Rande einer WHO-Tagung in Shanghai.

China ist der weltweit größte Tabakproduzent, nirgendwo auf der Welt gibt es zudem so viele Raucher wie in der Volksrepublik: Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation rauchen mehr als 300 Millionen Chinesen, jeder zweite Mann ist tabaksüchtig. Jedes Jahr sterben eine Million Menschen an den Folgen des Tabakkonsums. 100.000 Tode jährlich werden dem Passivrauchen zugeschrieben.

Rund 20 Städte haben inzwischen Rauchverbote eingeführt, zuletzt Shanghai in der ver­gangenen Woche. Die schärfsten Regeln gelten seit Juni 2015 in der Hauptstadt Peking. Doch haben die Behörden trotz hoher Strafen Schwierigkeiten, das Verbot durchzu­set­zen.