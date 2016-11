Ausland

Russland verschärft Dopingstrafen für Ärzte und Trainer

Mittwoch, 23. November 2016

Moskau – Nach zahlreichen Dopingfällen hat Russland seine Gesetze verschärft. Künftig drohen Trainern und Ärzten Geld- und Haftstrafen, wenn sie Sportlern die Einnahme ei­nes verbotenen, leistungssteigernden Mittels empfehlen. Ein entsprechendes Gesetz un­terzeichnete Präsident Wladimir Putin gestern in Moskau.

Überführte Funktionäre müssen demnach künftig mit einer Strafe von bis zu 300.000 Ru­bel (rund 4.400 Euro) oder einem einjährigen Freiheitsentzug rechnen. Bislang waren in Russland nur Sportler für Doping zur Verantwortung gezogen worden.

