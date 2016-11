Vermischtes

Deutschland liegt beim Engagement gegen chronische Krankheiten zurück

Mittwoch, 23. November 2016

Berlin – Deutliche Kritik an der Präventionspolitik der Bundesregierung hat die Deutsche Allianz Nichtübertragbare Krankheiten (DANK) geübt. Ihr gehören 17 wissenschaftlich-medizinische Fachgesellschaften, Verbände und Forschungseinrichtungen an. „In manchen Bereichen gehört Deutschland sogar zu den europäischen Schlusslichtern“, sagte der DANK-Sprecher Dietrich Garlichs. Die DANK-Experten fordern daher in einem Grundsatzpapier wirksame Maßnahmen gegen Tabakkonsum, schädlichen Alkohol­konsum sowie Übergewicht.

Die Allianz weist daraufhin, dass in Deutschland rund zwei Drittel aller Todesfälle auf chronische Erkrankungen wie Herzkreislauf- und Lungenkrankheiten, Krebs und Typ-2-Diabetes zurückzuführen sind. Hauptrisikofaktoren dafür sind bekanntlich Rauchen, hoher Alkoholkonsum, ausgeprägtes Übergewicht, ungesunde Ernährung und Bewe­gungs­mangel. „Wir brauchen gesellschaftliche Rahmenbedingungen, die diesen Risikofaktoren entgegenarbeiten und einen gesunden Lebensstil fördern“, fordert Garlichs.

Anzeige

Als Beispiel nennt DANK unter anderem das Verbot der Außenwerbung für Tabakpro­dukte. „Die Bundesregierung hat bereits einem Entwurf für die Abschaffung der Außen­werbung für Tabakprodukte zugestimmt“, erklärte Robert Loddenkemper von der Deutschen Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin. „Dass sie dafür seit Monaten die entscheidende Unterstützung aus dem Parlament nicht bekommt und das Vorhaben in unverantwortlicher Weise verzögert wird, ist nicht nur bedauerlich, sondern auch nicht nachzuvollziehen“, so Loddenkemper.

Politischer Widerstand rege sich auch gegen ein Verbot von an Kinder gerichtete Wer­bung für dickmachende Lebensmittel. „Dabei könnte eine solche Maßnahme langfristig den Anteil übergewichtiger Kinder um 25 Prozent senken, wie Untersuchungen belegen“, berichtet Manfred Müller, Sprecher des Kompetenznetzes Adipositas.

DANK fordert außerdem, in jeder Kita und Schule täglich mindestens eine Stunde Bewegung oder Sport verpflichtend einzuführen. Sinnvollerweise würde diese Vorgabe durch eine verbindliche Umsetzung der Qualitätsstandards der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) für das Essen in Kitas und Schulen ergänzt. „In Deutschland ernähren sich nahezu 90 Prozent der Kinder und Jugendlichen nicht nach den Empfehlungen für eine gesunde Ernährung“, erläutert Müller.