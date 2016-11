Vermischtes

Hypertonie-Patienten werden immer jünger

Mittwoch, 23. November 2016

Berlin – Hypertonie-Patienten werden immer jünger, besonders in den Industriestaaten. „Hypertonie ist mittlerweile ein gesamtgesellschaftliches Problem und durchzieht alle Bevölkerungsschichten – nicht nur die ältere Bevölkerung, wie weitgehend ange­nom­men“, sagte Burkhard Weisser aus dem Vorstand der Deutschen Hochdruckliga – Deutsche Gesellschaft für Hypertonie und Prävention (DHL). So leiden schätzungsweise bereits drei Prozent aller Kinder und Jugendlichen an Bluthochdruck – Tendenz steigend, erklärte der Direktor des Instituts für Sportwissenschaft an der Universität Kiel.

Der wichtigste Grund für diesen Trend sind laut der Fachgesellschaft Übergewicht und Bewegungsmangel. „Übergewichtige Jugendliche profitieren natürlich – wie ältere Patienten auch – von einer Gewichtsabnahme durch mehr Bewegung und gesunde Ernährung, wodurch der Blutdruck, die Blutfette und der Zuckerstoffwechsel günstig beeinflusst werden können“, sagte der DHL-Experte Reinhard Ketelhut vom Medical Center Berlin, Praxis für Innere Medizin/Kardiologie, Sportmedizin.

Weisser und Ketelhut sind auch Präsidenten des wissenschaftlichen Kongresses der DHL vom 1. bis 3. Dezember in Berlin.