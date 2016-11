Politik

Baden-Württemberg: Engpässe in Frauenhäusern gefährden Opfer von Gewalt

Donnerstag, 24. November 2016

Stuttgart – Sie werden unterdrückt, getreten oder geschlagen. Tausende Frauen sind je­des Jahr Opfer von häuslicher Gewalt. Aber die Frauenhäuser im Südwesten leiden un­ter Unterfinanzierung und müssen Hilfsbedürftige abweisen. SPD-Landeschefin Leni Brey­maier fordert anlässlich des morgigen Internationalen Tages gegen Gewalt an Frau­en vom Land eine finanzielle Absicherung der Frauen­häuser. Das Sozial­ministerium stell­te unterdessen eine dauerhafte Absicherung der Frauen­haus­finanzierung in Aussicht.

Viele schutzbedürftige Frauen fielen wegen der komplizierten Finanzierung durch das Raster und müssten sich weiter gefährlichen Situationen aussetzen, monierte Breymaier gestern in Stuttgart. Grund: Voraussetzung für die Kostenübernahme der Tages­entgelte durch die Stadt- und Landkreise sowie Jobcenter ist der Bezug von Hartz IV. Dies be­nach­teilige ganze Gruppen von Frauen, etwa Rentnerinnen, Studentinnen oder Berufs­tätige, die die Kosten selbst tragen müssten, sofern sie sich das leisten können.

Davon waren nach Angaben des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes im vergangenen Jahr 161 Frauen mit 118 Kindern betroffen. „Gewalt gegen Frauen kommt in allen ge­sell­schaftlichen Schichten vor“, gab Breymaier zu bedenken. Essenziell sei, dass der Zu­gang zur Beratung und zur Unterkunft in Frauenhäusern unabhängig von Einkom­men, Wohnort und Aufenthaltsstatus sichergestellt werde, betonte Sozialstaatssekretärin Bärbl Mielich (Grüne).

Die Unterstützung des Landes müsse von bislang 600.000 Euro auf fünf Millionen Euro im Jahr erhöht werden, um diese Lücken zu schließen, forderte die Sozialdemokratin Breymaier. Die derzeitige Landesfinanzierung ist nach Angaben des Verbandes die ge­ringste in Deutschland. Mit 40 Frauenhäusern sei noch nicht einmal in jedem Kreis eine Schutzmöglichkeit vorhanden, sagte Sabine Brommer vom verbands­übergreifen­den Ar­beitskreis Frauenhausfinanzierung. Sie nahmen im vergangenen Jahr 1.509 Frauen und 1.663 Kinder auf, wobei die Zahlen nicht gravierend von den Vorjahren abweichen. Wei­ße Flecken seien der Kreis Böblingen, der Südschwarzwald und der Raum Neckar-Oden­wald.

Mielich sagte, es gebe bislang keine aussagekräftige landesweite Statistik darüber, ob und wie viele Frauen tatsächlich keinen Platz in einem Frauenhaus bekommen. Dies sei aber für eine verlässliche Planung notwendig. „Gewalt gegen Frauen ist unerträglich und wird von der Landesregierung entschieden bekämpft“, betonte sie. Dabei helfe der Lan­des­aktionsplan.

Der dringend notwendige Ausbau der Zufluchtsstätten werde durch den Finanzierungs­modus mit Tagesentgelten gebremst, erläuterte Breymaier. Dabei seien Leerstände nö­tig, um überhaupt Frauen aufnehmen zu können. Die Knappheit an Plätzen führe auch dazu, dass Frauen aus ihrem gewohnten Umfeld gerissen und nur in weit ent­fernten Frauenhäusern oder sogar in anderen Bundesländern Schutz suchen müssten.