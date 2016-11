Ausland

Caritas: Humanitäre Lage in Syrien ist dramatisch

Freitag, 25. November 2016

Freiburg – Nach einer erneuten Millionenspende durch die Kirche weitet die katholische Wohlfahrtsorganisation Caritas International ihre Hilfen für Kriegsopfer in Syrien weiter aus. Die Lage in dem vom Bürgerkrieg getroffenen Land habe sich extrem zugespitzt, sagte Caritas-Präsident Peter Neher gestern in Freiburg.

Die humanitäre Situation sei dramatisch. Es fehle an Nahrungsmitteln, Wasser, Strom, Brennstoff und Medikamenten. Millionen Syrer seien innerhalb des Landes auf der Flucht. Nötig seien Hilfen für sie von außen. Die Caritas erweitere daher ihre Hilfspro­jekte in Syrien, im Irak und in den Nachbarländern.

„Wir sehen uns verpflichtet, den Menschen zu helfen – auch wenn ihr Schicksal nach mehr als fünf Jahren blutiger Konflikte nicht mehr jeden Tag Thema in unseren Nach­richten ist“, sagte der Freiburger Erzbischof Stephan Burger, Caritas-Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz.