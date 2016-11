Ärzteschaft

Rheinland-Pfalz: Ärztekammer hat neuen Präsidenten

Freitag, 25. November 2016

Mainz – Günther Matheis ist neuer Präsident der Lan­desärztekammer Rheinland-Pfalz. Der 58-jährige Tho­rax-Chirurg aus Trier erhielt auf der konstituierenden Vertreterver­sammlung (VV) der Landesärztekammer in Mainz 72 von 77 Stimmen.

Matheis arbeitet als Oberarzt sowie als Sektionsleiter Thorax-Chirurgie im Trierer Kran­kenhaus der Barm­herzi­gen Brüder. Er gehörte bereits während der ver­gangenen Wahl­pe­riode dem Vorstand der Landesärzte­kammer Rheinland-Pfalz an und ist zudem Vor­sitzender der Bezirksärztekammer Trier.