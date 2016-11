Vermischtes

Sechsjährige stirbt an Spätfolgen der Masern

Freitag, 25. November 2016

Bad Hersfeld – Ein sechsjähriges Mädchen ist gestern an der chronischen Masern-Ge­hirnentzün­dung SSPE (Subakute sklerosierende Panenzephalitis) verstorben. Die Krank­heit ist eine Spätfolge einer Maserninfektion und verläuft immer tödlich. Masern­viren zer­stören Ner­ven­­zellen im Gehirn.

Das Kind habe „in letzter Zeit mit Infekten zu tun gehabt“, sagte der behandelnde Kinder­arzt Georg Johann Witte. Das sei eine Folge der Krankheit. Die Mutter des Kindes war mit der Erkrankung ihres Kindes an die Öffentlichkeit gegangen, um andere Mütter da­rauf auf­merksam zu ma­chen, wie wichtig eine Masernimpfung ist. Sie war durchs Raster gefallen, als vor Jahrzehnten zum Teil nur unzureichend oder gar nicht geimpft wurde.

„Dieser tragische Fall zeigt, wie gefährlich Masern sein können“, sagte der Berliner Kin­derarzt Martin Terhardt, der auch Mitglied der Ständigen Impfkommission (STIKO) am Robert Koch-Institut in Berlin ist. „Das Virus ist hoch ansteckend. Vor allem Säug­linge sind gefährdet, da sie noch nicht geimpft werden können.“

In Deutschland wird die Masernimpfung für Kinder ab dem 11. Lebensmonat empfohlen, für Säuglinge in einer Kindertagesstätte auch schon ab dem 9. Monat. In den ersten Mo­naten können Mütter ihre Kinder vor Masern und anderen ansteckenden Krankheiten bewahren – allerdings nur, wenn sie selbst Antikörper haben, weil sie geimpft wurden oder eine Masernerkrankung hatten.

„Aktuelle Studien zeigen, dass dieser Nestschutz schon mit sechs Monaten abgebaut sein kann. Viele Frauen mit Kinderwunsch haben aber selbst gar keinen Schutz gegen Masern“, warnte Terhardt.

Denn während trotz der von manchen Eltern geführten Dis­kus­sion über angeblich schäd­liche Nebenwirkungen von Impfungen etwa 93 Prozent der Säuglinge und Kleinkinder ge­gen Masern, Röteln und Mumps geimpft seien, gebe es insbesondere bei jungen Er­wachs­e­nen, die in den Achtziger- und Neunzigerjahren ge­boren wurden, große Impf­lücken.