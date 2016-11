Ärzteschaft

Brandenburg: Kassenärzte haben neuen Vorstands­vorsitzenden gewählt

Montag, 28. November 2016

Potsdam – Peter Noack, Facharzt für Chirurgie aus Cott­­bus, ist auf der konstituierenden Sit­zung der neuen Vertreterversammlung (VV) ohne Gegenstimmen zum Vorstandsvor­sit­zenden der Kassenärztlichen Verei­ni­gung Brandenburg (KVBB) gewählt worden. Er er­hielt 28 der 30 Stimmen der Delegierten. Noack folgt auf Hans-Joachim Helming, der das Amt seit 1995 inne­hatte. Von 1990 bis 1995 war Helming stell­vertretender Vorsitzender der KV gewesen.

Der Vorstand der KVBB besteht laut Satzung aus einem Vorsitzenden und zwei gleich­be­rechtigten stellvertreten­den Vorsitzenden. Die VV wählte Andreas Schwark, Hausarzt aus Bernau, zu einem der Stellvertreter. Auf einen zweiten Stellvertreter konnten sich die Mit­glie­der der VV noch nicht verständigen. Am 16. Dezember soll laut KV Brandenburg die konstituierende Sitzung fortgesetzt werden.

Anzeige

Vorangegangen war der Vorstandswahl jene des Präsidenten der Vertreterversammlung und seines Stellvertreters. Die 30 VV-Mitglieder wählten erneut Torsten Braunsdorf, Chi­rurg aus Calau. Sein neuer Stellvertreter wurde Stefan Roßbach-Kurschat, Hausarzt aus Nauen.