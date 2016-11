Politik

Rundt für Stärkung der Telemedizin in Niedersachsen

Montag, 28. November 2016

Hannover – Niedersachsens Gesundheitsministerin Cornelia Rundt hat sich bei der Ver­gabe des niedersächsischen Gesundheitspreises 2016 für eine Stärkung der Tele­medi­zin ausgesprochen. „Unsere europäischen Nachbarländer sind hier schon viel weiter – zum Beispiel in Schweden oder Norwegen, wo die Bevölkerung in einigen Regionen für ärztlichen Rat weite Wege zurücklegen muss“, sagte die SPD-Politikerin heute in Hanno­ver. „In Niedersachsen geht es jetzt darum, wie Informations- und Kommunikations­tech­no­logien die Gesundheitsversorgung unterstützen können.“

In Schweden oder Norwegen gebe es bereits eine Infrastruktur. „Dort hat man sich schon vor langem auf gemeinsame technische Standards verständigt und zum Beispiel auch ei­nen Fonds geschaffen zur Übernahme von Risiken und zur Haftung.“ In Deutschland da­gegen seien solche Standards noch weitgehend unbekannt im Gesundheitswesen.

Der heute vergebene Gesundheitspreis sei eine besondere Gelegenheit, ermutigende Ansatzpunkte für Veränderungen zu entdecken, sagte Rundt. Er wird zum sechsten Mal verliehen und würdigt unter anderem ein Projekt der Medizinischen Hochschule Hanno­ver für stark schwerhörige und gehörlose Menschen, die mit einer Innenohrprothese leben. Sie brauchen ständige medizinische und technische Nachsorge.