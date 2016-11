Portland – Die Anlage einer Fundoplikatio mit einem speziellen Endoskop hat in einer Vergleichsstudie Patienten mit gastro-ösophagealer Refluxkrankheit (GERD) häufiger von ihrem Sodbrennen befreit als......

Berlin – Die Refluxerkrankung hat sich in den vergangenen 40 Jahren von einem eher seltenen Phänomen zu einem der häufigsten Probleme der Gastroenterologie entwickelt. Das berichtet die Deutsche......

21.02.13

Plymouth – Eine flexible Metallkette aus mehreren Magneten, die die Funktion des unteren Ösophagussphinkters stabilisieren soll, hat in einer Langzeituntersuchung im New England Journal of Medicine......