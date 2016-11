Politik

Schutz von Kindern vor sexueller Gewalt: Bund fördert Forschung

Dienstag, 29. November 2016

Berlin – Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) verstärkt die For­schung zu sexualisierter Gewalt und Missbrauch, um Kinder und Jugendliche besser zu schützen. Mit insgesamt 25 Millionen Euro starten weitere Forschungsvorhaben. Unter­sucht werden insbesondere sexualisierte Gewalt im pädagogischen Umfeld sowie Ver­hal­tensstörungen, die im Zusammenhang mit Gewalt, Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch in Kindheit und Jugend auftreten können.

„Wir wollen den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt weiter verbessern. Präventiv setzen wir verstärkt auf kindgerechte Aufklärung und Sensibilisie­rung von Erziehern und Lehrkräften. Zugleich wird die Gesundheitsforschung ausge­baut, um für Betroffene neue Behandlungsmöglichkeiten zu entwickeln“, sagte Bundes­for­schungs­ministerin Johanna Wanka bei der Tagung „Schutz, Prävention, Therapie – For­schung zu sexualisierter Gewalt“ heute in Berlin. Dabei sollen Forschung und Praxis noch enger vernetzt werden.

Anzeige

Seit 2011 baut das BMBF nach eigenen Angaben eine „nachhaltige und international sichtbare Wissenschafts- und Forschungslandschaft“ zum Thema sexualisierte Gewalt und Missbrauch in Deutschland auf. Über 50 Forschungsvorhaben und fünf Juniorpro­fessuren seien dabei bislang etabliert und mit rund 38 Millionen Euro gefördert worden.