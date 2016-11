Medizin

Gerinnungssystem beeinflusst Entstehung einer multiplen Sklerose

Mittwoch, 30. November 2016

Essen/Münster/Würzburg – Einen Zusammenhang zwischen dem Blutgerinnungssystem und dem Entstehen einer multiplen Sklerose (MS) beim Menschen haben jetzt Wissen­schaftler der medizinischen Fakultät der Universität Duisburg Essen zusammen mit For­schern der Universitäten Münster und Würzburg nachgewiesen. Ihre Ergebnisse sind in der Zeitschrift Annals of Neurology erschienen (2016; doi: 10.1002/ana.24807).

„Wir haben untersucht, wie sich gesunde Menschen und Patienten mit neuroimmuno­lo­gischen Krankheiten bei verschiedenen Gerinnungsfaktoren unterscheiden“, erläuterte Kerstin Göbel von der Universitätsklinik für allgemeine Neurologie in Münster. Im Experi­ment stellte sich heraus: Dort, wo Entzündungsprozesse stattfinden, ist Faktor XII erhöht. Bei Patienten mit schubförmiger MS ist auch der Spiegel der beiden Gerinnungs­faktoren Prothrombin und FX im Blut erhöht. Verläuft die MS jedoch primär progredient oder lei­den Patienten an der Erkrankung Neuromyelitis optica, so sind die Gerinnungs­faktoren unauffällig.

Anzeige