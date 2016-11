Politik

Innovationsfonds: Mittel heiß begehrt

Mittwoch, 30. November 2016

Berlin – Wären alle Projekte zum Zuge gekommen, die sich um finanzielle Mittel aus dem Innovationsfonds beim Gemeinsamen Bundesausschuss beworben haben, hätte der Fonds 1,7 Milliarden Euro umfassen müs­s­en. Das geht aus einem aktuellen Bericht der Bundesregierung an den Gesund­heitsaus­schuss des Deutschen Bundestags hervor.

Da der Innovationsfonds jährlich in den Jahren 2016 bis 2019 aber „nur“ 300 Millionen Euro zu verteilen hat, muss der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA), bei dem der Fonds angegliedert ist, aus­sor­tieren. Für die neuen Versorgungsformen steht ein jähr­liches Fördervolumen in Höhe von 225 Millionen Euro zur Verfügung, für die Versor­gungs­forschung sind es jedes Jahr 75 Millionen Euro, heißt es im Report.

Anzeige

Demnach haben sich 227 Projekte um die Mittel beworben, die für neue Versorgungs­for­men bereitstehen. 29 Projekte wurden für die erste Förderwelle ausgewählt. Zu den The­menschwerpunkten zählen unter anderem Versorgungsmodelle in struktur­schwachen oder ländlichen Gegenden sowie die medizinische Versorgung mithilfe von Telemedizin, Telematik und E-Health. Über weitere Projektanträge der zweiten Förderwelle soll im Frühjahr 2017 entschieden werden.

Auch bei den Projekten für die Versorgungsforschung würden die Mittel ausgeschöpft, heißt es in dem Bericht weiter. Es seien insgesamt 296 Projektskizzen eingegangen. In 142 Fällen seien die Initiatoren aufgefordert worden, einen Vollantrag einzureichen. Hin­zu kämen weitere Projektanträge aus dem Bereich der Evaluation. Aus 161 Projekten habe der Innovationsausschuss dann 62 Vorhaben ausgewählt, heißt es. Welche Pro­jekte zur Versorgungsforschung genau gefördert werden sollen, ist noch unbekannt. Der G-BA will am mor­gi­gen Donnerstag in einem Pressegespräch Bilanz ziehen. Dann könnten auch Details zu den Versorgungsforschungsansätzen benannt werden.