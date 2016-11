Vermischtes

Vivantes bekommt neue Überdruckkammer

Mittwoch, 30. November 2016

Berlin – Für Patienten mit Rauchgasvergiftungen, Problemwunden, Hörsturz oder auch bei Tauchunfällen wird es im Vivantes-Krankenhaus ab Mitte 2017 eine neue Sauerstoff-Überdruckkammer geben. Heute wurde das 50 Tonnen schwere Gerät geliefert.

Einer Sprecherin zufolge soll es in Betrieb gehen, wenn der Krankenhausneubau eröff­net wird. In ganz Deutschland gebe es nur sechs Überdruckkammern, die rund um die Uhr zur Verfügung stehen. Vivantes ist in Berlin-Brandenburg das einzige Haus.

