Vermischtes

Konferenz für Tabakkontrolle: Außenwerbeverbot ist überfällig

Mittwoch, 30. November 2016

Heidelberg – Die Deutsche Konferenz für Tabakkontrolle dringt auf ein Verbot von Au­ßen­­­werbung für Zigaretten und Tabak noch vor der Bundestagswahl 2017. Ein solches Verbot sei längst überfällig, sagte die Leiterin der Stabsstelle Krebsprävention im Deut­schen Krebsforschungszentrum, Ute Mons, heute in Heidelberg.

Deutschland sei in der EU das einzige Land, das noch uneingeschränkt Werbung für Ta­bakprodukte im öffentlichen Raum, etwa auf Plakaten, erlaube. Es sei zu befürchten, dass sich der Bundestag mit einem entsprechenden Gestzentwurf in dieser Wahlperiode nicht mehr befasse, sagte Reiner Hanewinkel vom Institut für Therapie- und Gesund­heits­­forschung in Kiel. Er sorge sich, „dass wir um viele Jahre zurückgeworfen werden“. Werbeverbote und Steuererhöhungen sind nach Mons Angaben wirksame Mittel, um den Tabakkonsum zu reduzieren.

Anzeige