Vermischtes

Norovirus in einigen Bundesländern verstärkt aktiv

Mittwoch, 30. November 2016

Berlin – In einigen Bundesländern gibt es derzeit mehr Norovirus-Erkrankungen als in den Vorjahren. Das Robert Koch-Institut (RKI) habe entsprechende Meldungen erhalten, sagte eine Sprecherin heute. Allerdings sei es nicht ungewöhnlich, dass bestimmte Erre­ger in manchen Jahren früher und häufiger auftreten als in anderen Jahren.

Die Zahlen lägen noch nicht außerhalb der üblichen Schwellenwerte. Laut jüngster Sta­tistik des RKI gab es in der 43. Kalenderwoche Ende Oktober rund 1.900 gemeldete Fäl­le bundesweit. Im Vorjahr waren es zu diesem Zeitpunkt nur rund 1.000 Fälle, 2014 rund 760.

Schleswig-Holstein gehört zu den Ländern, in denen sich das Virus derzeit relativ stark ausbreitet. Laut Institut für Infektionsmedizin der Universität Kiel wurden allein in der ver­gangenen Woche knapp 500 neue Fälle erfasst. Seit Beginn der Erkrankungswelle vor fünf Wochen wurden mehr als 1.500 Neuinfektionen gemeldet.