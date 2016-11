Politik

Krankenkassen geben 317 Millionen Euro für Prävention aus

Mittwoch, 30. November 2016

Berlin – Die Krankenkassen haben im vergangenen Jahr 317 Millionen Euro für Gesund­heitsförderung und Prävention ausgegeben. Das sind neun Prozent mehr als im Vorjahr, wie aus dem aktuellen Präventionsbericht von GKV-Spitzenverband und Medizinischem Dienst des GKV-Spitzenverbandes (MDS) hervorgeht.

Für individu­el­le Prä­ventionsangebote gaben die Kassen mit über 203 Millio­nen Euro am meisten Geld aus. Das waren fünf Prozent mehr als im Vorjahr. Die Teilnahmer­zahlen bei den Kursangeboten, die sich an einzelne Versicherte wenden und sich zum Beispiel mit Bewegungs­förderung, Stressbewältigung, Ernährung und Raucherentwöhnung befas­s­en, blieben 2015 mit 1,7 Millionen erreichten Versicherten auf Vorjahresniveau.

Viel haben die gesetzlichen Krankenkassen auch in die betriebliche Gesundheits­förde­rung investiert. Mit über 76 Millionen Euro und damit zwölf Prozent mehr als 2014 förderten sie entsprechende Maßnahmen, mit denen die psychischen und körperlichen Belastun­gen am Arbeitsplatz gering gehalten und die Gesundheit der Beschäftigen gestärkt wer­den sollen. In knapp 11.000 Betrieben konnten damit rund 1,3 Millionen gesetzlich Ver­sicherte direkt angesprochen werden. Durchschnittlich zweieinhalb Jahre unterstützen die Krankenkassen Unternehmen bei entsprechenden Aktivitäten der betrieblichen Ge­sundheitsförderung.

Über 38 Millionen Euro ga­ben die Krankenkassen im Jahr 2015 für gesundheitsfördern­de Projekte in Lebenswelten wie zum Beispiel in Wohngebieten, Kindertagesstätten und Schulen aus. Das entspricht einer Stei­gerung zum Vorjahr um 20 Prozent. Die Kassen konnten damit nach eigenen Angaben rund 2,5 Millionen Euro insbesondere auch sozial benachteiligte Menschen direkt ansprechen. 43 Prozent der durch gesundheitsförderli­che Maßnahmen erreichten Grund­schulen und 24 Prozent der erreichten Kitas befan­den sich in sozialen Brennpunkten – also in Wohngebieten, die stark von Einkom­mens­armut, Integrationsproblemen und Arbeitslosigkeit betroffen sind.