Vermischtes

220 Millionen Euro für Bundeswehr­krankenhaus

Donnerstag, 1. Dezember 2016

Hamburg – Die Bundeswehr investiert in den nächsten 13 Jahren für Umbau und Moder­ni­sierung des Bundeswehrkrankenhauses Hamburg mehr als 220 Millionen Euro. Im Stadt­teil Wandsbek werde so bis zum Jahr 2029 ein moderner medizinischer Campus ent­stehen und die medizinische Versorgung in der Hansestadt verbessern, teilte die Bun­deswehr gestern mit.

In einem zentralen klinischen Neubau sollen die Fachdisziplinen des Hauses gebündelt werden, berichtete ein Sprecher. „Zeitgleich wird ein Neubau für das schifffahrtmedi­zi­ni­sche Institut der Marine entstehen.“ Während der Bauarbeiten soll der Betrieb in allen Abteilungen des Bundeswehrkrankenhauses aufrechterhalten werden. © dpa/aerzteblatt.de