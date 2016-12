Politik

Gesundheitsstudie: Lernen von „Generation Z“

Donnerstag, 1. Dezember 2016

Stuttgart – Selbst Berufsstarter plagen sich laut einer Gesundheitsstudie schon häufig mit typischen Volkskrankheiten herum. Mehr als jeder dritte der 16- bis 30-Jährigen leidet schon unter Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems, bei jedem vierten wurden schon einmal psychische Erkrankungen diagnostiziert, wie der heute vorgestellte Barmer-GEK-Gesundheitsreport zeigt.

Jüngere Mitarbeiter sind zudem häufiger krankgeschrieben als ältere. In Baden-Württem­berg etwa sind die 15- bis 19-Jährigen im Schnitt zweimal pro Jahr krankgeschrieben, die 60- bis 64-Jährigen pro Jahr nur einmal – dafür aber länger.

Anzeige

Stress und allgemeine Belastung am Arbeitsplatz nehmen überhand, erklärte Christian Scholz von der Universität des Saarlandes, weshalb die sogenannte Generation Z der 16- bis 30-Jährigen auf Abwehr schalte. Die ab 1990 Geborenen, die jetzt am Start ihres Arbeitslebens stehen, trennten sehr klar zwischen Berufs- und Privatleben, um so Stress zu reduzieren und die Lebensqualität zu erhöhen. „Die Generation Z kann als ein unbe­wusstes, automatisches betriebliches Gesundheitsmanagement betrachtet werden“, sagte Scholz.

Doch statt auf die Bedürfnisse und quasi Hilferufe der Jugend zu hören, orientiere sich die Industrie 4.0 noch an der Generation Y: Man setze auf Großraumbüros, Desk-Sha­ring und Schlagworte wie Vertrauensarbeitszeit – was die junge Generation Z ablehne. Diese strebe nach geregelten statt flexiblen Arbeitszeiten, nach fester Entlohnung und nach kleinen Einheiten statt Großraum.