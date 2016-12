Hochschulen

Zentrum für seltene Erkrankungen an Saar-Uniklinik eröffnet

Freitag, 2. Dezember 2016

Homburg – Menschen mit seltenen Erkrankungen haben im Saarland jetzt eine zentrale An­laufstelle: Am Universitätsklinikum des Saarlandes in Homburg wurde heute das Zent­rum für seltene Erkrankungen eröffnet. „Wir wollen bereits bestehende Versorgungs­struk­­­turen am Klinikum bündeln und besser zugänglich machen“, sagte der Sprecher des Zentrums, Robert Bals.

Eine Erkrankung sei selten, wenn weniger als fünf von 10.000 Menschen davon betrof­fen seien. Zusammengenommen seien seltene Erkrankungen aber durchaus häufig: Schät­zungen gingen davon aus, dass fünf bis acht Prozent der Bevölkerung davon be­troffen seien, sagte Bals.

Die Bandbreite sei „riesig“: Sie reiche von der Stoffwechselkrankheit Mukoviszidose über Blutgerinnungsstörungen und neurologische Krankheiten bis zu seltenen Tumor­er­kran­kungen. Viele Erkrankungen beträfen mehrere Organe und seien daher inter­diszi­plinär anzugehen. An das Zentrum sind laut Bals 20 bis 30 Ärzte von Kliniken und Institu­ten im Saarland angeschlossen.