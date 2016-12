München/Miltenberg – Kritik an der Neustrukturierung des ärztlichen Bereitschaftsdienstes in Bayern übt die die sogenannte Odenwald-Allianz, ein Zusammenschluss von sieben Kommunen im südlichen Teil......

Bremen – Ein Jahr nach dem Umzug der Bereitschaftsdienstzentrale der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Bremen an das Krankenhaus St. Joseph-Stift haben beide Partner nun eine positive Bilanz gezogen.......

Frankfurt am Main – Die Strukturen im Ärztlichen Bereitschaftsdienst (ÄBD) in Mittelhessen werden zum 1. Januar 2017 neu geordnet. Das hat die Kassenärztliche Vereinigung Hessen (KVH) mitgeteilt.......

Schweinfurt – Die Delegierten des 75. Bayerischen Ärztetages haben das Bayerische Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst aufgefordert, das Fach „Gesundheit“ in der Schule ab......

Berlin – Bei der Diskussion um überfüllte Notfallaufnahmen in den Kliniken hat das Zentralinstitut für die kassenärztliche Versorgung (Zi) zu mehr Realitätssinn gemahnt. Neue Berechnungen des......

Frankfurt am Main – In Hessen wird es ab dem 1. Oktober landesweit einen einheitlich strukturierten Kinderärztlichen Bereitschaftsdienst (ÄBD) geben. Die Planung wurde gestern in Frankfurt......