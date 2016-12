Ärzteschaft

Gleiche Vergütung für gleiche Leistung: KV Niedersachsen begrüßt CDU-Vorstoß

Freitag, 2. Dezember 2016

Hannover – Die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) hat den Vorstoß des CDU-Bundesfachausschusses Gesundheit und Pflege begrüßt, gleiche Leistungen von niedergelassenen Ärzten und Krankenhäusern auch gleich zu vergüten.

„Die Politik muss die ungleiche Honorierung von identischen Leistungen im ambulanten und stationären Bereich endlich angehen“, sagte der Vorsitzende der KVN, Mark Barjen­bruch, heute in Hannover. Trotz der vielen Gesetzesvorhaben habe sich die große Koali­tion mit den durch die Sektorenbrüche entstehenden Versorgungsproblemen nicht wirk­lich beschäftigt, kritisierte der KVN-Vorstandsvorsitzende. „Die neuen Impulse des Bun­des­fachausschusses Gesundheit und Pflege stimmen mich da positiv“.

„Die unterschiedliche Vergütung, je nachdem ob eine Leistung ambulant oder stationär erbracht wird, behindert die Überwindung sektoraler Grenzen. Daher schlagen wir vor, die Honorierung so anzupassen, dass die Fixkosten und die ärztliche Leistung adäquat abgebildet werden“, sagte Jörg Berling, stellvertretender KVN-Vorsitzender.

Der Bundesfachausschuss Gesundheit und Pflege der CDU will die sektorenübergrei­fen­de Versorgung fördern und denkt unter anderem über die Angleichung der Vergütung für Leistungen im ambulanten und stationären Bereich nach. Das geht aus einem Beschluss des Ausschusses hervor, dem der langjährige gesundheitspolitische Sprecher der Uni­o­ns­fraktion und derzeitige Finanzstaatssekretär Jens Spahn vorsitzt.

Die Krampfaderentfernung kostet im ambulanten Bereich rund 280 Euro, während die Klinik etwa 2.004 Euro erhält. Für die Arthroskopie am Kniegelenk sind es etwa 384 Euro in der ambulanten und 1.763 Euro in der stationären Versorgung.