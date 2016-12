Politik

Innovationsfonds: Fördergelder für vier universitäre Projekte

Freitag, 2. Dezember 2016

Mainz – Unter den Projekten, die Fördergelder aus dem Innovations­fonds erhalten ha­ben sind vier Projekte, die sich mit Orthopädie, Rheumatologie, Leberer­kran­kungen und Arzneimittel­sicherheit bei Kindern befassen. Darauf hat die Universitäts­me­dizin Mainz hin­gewiesen. Die vier Projekte werden zusammen mit rund 20 Millionen Euro aus dem Innovationsfonds gefördert. Eine Übersicht zu allen Pro­jekten hat das Deutsche Ärzte­blatt zusammengetragen.

Ein Projekt, für das die Univeritätsmedizin Mainz federführend verantwortlich ist, zielt dem­nach auf eine bessere Versorgungsqualität bei Hüft- und Knie­endoprothesen ab. Im Rahmen des PROMISE-Projekts, an dem unter anderem das Uni­klinikum des Saarlandes und die Me­dizinische Hochschule Hannover (MHH), die Kassen­ärzt­li­chen Vereinigungen (KVen) Rhein­land-Pfalz, Niedersachsen und Saarland und viele andere be­teiligt sind, wollen Wissen­schaftler ei­nen Best-Practice-Leitfaden für einen optimierten und stan­dar­disierten Ge­samt­versor­gungs­­prozess bei Gelenkerkrankungen entwickeln. Er soll etwa die Sicherheit der ope­rati­ven Eingriffe erhöhen und dazu beitragen, Komplikationen weit­gehend zu vermeiden.

Weitere Fördergelder fließen in ein Projekt zur Verbesserung der rheumatologischen Versorgung. „Rheuma-VOR“ zielt auf die Frühdiagnose von entzünd­lich-rheumatischen Erkrankungen ab. Aufbauend auf den Erfahrungen des rheinland-pfälzischen Rheuma­netz­werkes ADAPTHERA soll in dieser neuen Versor­gungsform durch „koordinierte Ko­ope­ration“ zwischen Hausärzten, Fachärzten und Patienten die Frühdiagnose entzünd­lich-rheumatischer Erkrankungen in drei Bundes­ländern (Rheinland-Pfalz, Niedersach­sen und Saarland) optimiert werden. Die Universitätsmedizin Mainz leitet das Projekt, an dem unter anderem die MHH, das Uniklinikum Saarland, die KVen Rhein­land-Pfalz, Nie­dersachsen und Saarland oder das Deutsche Rheumaforschungszentrum beteiligt sind.

Im Projekt SEAL – Strukturierte Früh-Erkennung einer Asymptomatischen Leberzirrhose in Rheinland-Pfalz und im Saarland wollen die beteiligten Wissenschaftler herausfinden, inwieweit ein beim Hausarzt während der Check-Up-Untersuchung durchgeführtes Leber­wert-Screening dazu beitragen kann, die Frühdiagnose von Leberzirrhose zu verbes­s­ern. Die auf Basis des Leberwert-Screenings diagnostizierten Betroffenen sollen in einen strukturierten Versorgungskreis übernommen werden. Das Projekt wird von einem Kon­sor­tium aus Universitätsmedizin Mainz, dem Universitäts­klinikum des Saarlandes, der AOK Rheinland-Pfalz/Saarland, den Hausärzteverbänden in beiden Bundesländern so­wie dem Berufsverband niedergelassener Gastroenterolo­gen (bng) umgesetzt.