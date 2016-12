Vermischtes

Klinikarzt gesteht sexuellen Missbrauch an 17-jähriger Patientin

Freitag, 2. Dezember 2016

Bonn – Ein Klinikarzt hat zugegeben, eine 17 Jahre alte Patientin sexuell missbraucht zu haben. Der 43-Jährige legte heute vor dem Landgericht Bonn ein Geständnis ab. Er soll sich im Juli 2012 bei zwei Untersuchungen an der damaligen Schülerin vergangen ha­ben, die wegen einer Mandeloperation in der Klinik war und unter starken Bauch­schmer­­­­zen litt.

Unter anderem soll er sie als diensthabender Arzt am Unterleib untersucht und dabei miss­­braucht haben. Am Abend desselben Tages kam es bei einer weiteren Untersu­chung demnach erneut zu einem Übergriff. Danach war der Assistenzarzt in seiner Hei­mat Jemen abgetaucht. Im Juli 2016 konnte er mit internationalem Haftbefehl fest­genom­m­en werden. Weil er im Prozess ein Geständnis ablegte, muss die heute 21 Jahre alte Patientin nicht mehr als Zeugin aussagen. © dpa/aerzteblatt.de