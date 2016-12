Hochschulen

Umzug in Jena: Erste Patienten ins neue Universitätsklinikum verlegt

Montag, 5. Dezember 2016

Jena – Das Universitätsklinikum Jena hat mit dem Umzug begonnen. Sechs Stunden hat die Verlegung der 80 Patienten aus Kinderklinik, Geburts­hil­fe und Kinderchirurgie in das neue Universitätsklinikum Jena-Lobeda gedauert. „Es verlief alles ruhig und reibungs­los“, sagte ein Sprecher zum Abschluss der Krankentransporte.

Lediglich eine Schwangere wollte ihr Kind noch im alten Kreißsaal in der Innenstadt ent­binden. Sie werde danach in die neue Geburtshilfe gefahren. Im neuen Kreißsaal erblick­te bereits am Vormittag ein Junge das Licht der Welt.

Krankenwagen aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt waren über Stunden zwi­schen beiden Standorten hin und her gependelt. Nach jedem Transport musten die Kran­ken­wagen desinfiziert werden. Rund 400 Mitarbeiter waren im Einsatz, um die Verle­gung der Patienten bei „laufendem Betrieb“ sicherzustellen.

Zuerst waren die 17 Frühchen und Neugeborenen in die neue Kinderklinik gefahren wor­den. Die zu früh geborenen Babys, die nach der Geburt oft nur mehrere hundert Gramm wiegen, wurden in speziellen Transportinkubatoren mit konstanter Temperatur in die neue Klinik gebracht. Die Geburtshilfe war wie die Kindernotfall-Ambulanz am Samstag an beiden Standorten besetzt. Auch 180 Computer mussten schnellstens wieder ans Netz angeschlossen werden. Rund 50 Polizisten regelten den Verkehr und sorgten für freie Fahrt der Krankenwagen.

Auf dem Campus von Thüringens einzigem Universitätsklinikum sind seit der Grund­stein­legung vor gut drei Jahren mehrere neue Gebäude mit einer Nutzfläche von insgesamt rund 50.000 Quadratmetern entstanden. Dieser zweite Bauabschnitt des Klinikums kos­te­te mehr als 310 Millionen Euro. 15 Kliniken und Institute mit 710 Betten und Operati­ons­sälen finden dort Platz.