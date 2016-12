Ärzteschaft

Neue Version des Qualitätsmanagement-Sys­tems KPQM

Montag, 5. Dezember 2016

Dortmund – Eine neue Version des Qualitätsmanagement-(QM-)Systems „KPQM“ hat die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Westfalen-Lippe be­schloss­en. Ärzte und Psychotherapeuten können das System ab sofort bundesweit in ihren Praxen und Einrichtungen einsetzen.

„Mit unserem neuen KPQM setzen wir schnellstmöglich die am 16. November in Kraft ge­tretene aktualisierte Qualitätsmanagement-Richtlinie des G-BA um“, sagte der erste Vor­sitzende der KV, Wolfgang-Axel Dryden. Das QM-System der KVWL sei aber weiterhin im Praxisalltag für Ärzte und Psychotherapeuten leicht anwendbar. Dafür sei es modular auf­­gebaut. Wer mit seiner Praxis bereits das KPQM alter Fassung umsetze, müsse daher nicht bei null anfangen, so Dryden. „Und ebenfalls ganz wichtig: Alle bestehenden Zerti­fi­zie­rungen der Praxen auf Basis des bisherigen KPQM behalten selbstverständlich für ihre individuelle Laufzeit Gültigkeit“, betonte der KV-Vorstands­vorsitzende.

QM in der Praxis

Der Gesetzgeber verpflichtet Kliniken und Praxen bekanntlich, ein QM umzusetzen und weiterzuentwickeln. Genaueres regelt eine Richtlinie des Gemeinsamen Bundes­aus­schusses (G-BA). Dieser hat die Richtlinie Mitte November erneuert. Seither gelten für Praxen und Krankenhäuser einheitliche Anforderungen an das QM. Zuvor gab es je eine Richtlinie für den vertragsärztlichen, den vertragszahnärztlichen und den stationären Be­reich.

Besonders wichtig an der neuen Richtlinie sind detailliert aufgeführte Methoden und Ins­trumente als Bestandteile des QM, beispielsweise der Einsatz von Checklisten und Ab­lauf­plänen oder die Regelung von Verantwortlichkeiten. Die Anwendungs­bereiche „Arz­nei­mitteltherapiesicherheit“, „Schmerzmanagement“ und „Maßnahmen zur Vermeidung von Stürzen“ sind im QM-System hinzugekommen. Außerdem wurden die Anforderungen an das Notfall- und Hygienemanagement präzisiert.