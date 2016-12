Vermischtes

Manipulations­verdacht bei Zytostatika: Debatte um Konsequenzen

Dienstag, 6. Dezember 2016

Berlin – Die Deutsche Stiftung Patientenschutz hat schärfere Kontrollen der Apotheken in Deutschland gefordert. Nach den Manipulationsvorwürfen gegen einen Apotheker in Nordrhein-Westfalen dürfe es ein „weiter so“ nicht geben. „Schärfere Kontrollen schaffen Vertrauen bei den Patienten“, sagte Stiftungsvorstand Eugen Brysch. Der Bundestag müsse das Arzneimittelgesetz verschärfen. In die Debatte eingeschaltet haben sich zwi­schenzeitlich auch die NRW-Gesundheitsministerin und die Kassenärztliche Vereini­gung Westfalen-Lippe (KVWL).

Brysch zufolge könne es nicht sein, dass Onkologie-Spezialapotheken im Schnitt nur alle zwei bis vier Jahre nach Ankündigung von Amtsapothekern überprüft werden. Immerhin versorgten diese bundesweit rund 200 Spezialapotheken hunderttausende schwerst kranke Krebspatienten. „Diese Menschen verbinden mit der individuellen Krebstherapie große Hoffnungen, wenn die erste Chemotherapie erfolglos war“, erläuterte Brysch.

Wie in der vergangenen Woche bekannt wurde, soll ein Bottroper Apotheker in mindes­tens 40.000 Fällen bei der Dosierung der Wirkstoffe für die Krebsimmuntherapie gespart und Krankenkassen so um 2,5 Millionen Euro betrogen haben. Die Staatsanwaltschaft Essen ermittelt gegen den 46-Jährigen. Bisher geht es um Verstöße gegen das Arz­nei­mittelgesetz. Möglicherweise handelt es sich auch um Körperverlet­zung. Dazu müsste nachgewiesen werden, dass ein Patient Schaden genommen hat.

NRW-Gesundheitsministerin Barbara Steffens (Grüne) riet verunsicherten Patienten, sich an ihre behandelnden Ärzte zu wenden. Die KVWL zeigt sich skeptisch. „Wir als Ärz­te wissen nicht, was die Patienten bekommen haben, egal in wel­cher Apotheke sie gewe­sen sind“, sagte Wolfang-Axel Dryden. Deswegen sei die Rück­ver­folgung sehr schwierig. „Und deswegen befürchte ich, dass die Aufklärung von Einzel­schicksalen bei Patienten – so schlimm das ist – extrem schwierig, wenn überhaupt durch­führbar ist“, dämpfte der 1. Vorsitzende der KVWL mögliche Erwartungen von Pa­tienten und An­ge­hörigen. Eine sol­che Empfehlung auszusprechen, sei eine Verlagerung des Problems auf die Ärzte. „Die Ermittlungsbehörden werden jetzt die Vorwürfe prüfen müssen“, fuhr der KV-Vorsitzende fort.

Dazu würden die Behörden auch die Dokumentation einsehen, die für die Apotheke bei der Herstellung von Medikamenten vorgeschrieben ist. „Es ist aber schwierig, die Doku­mentation auf ein bestimmtes Produkt und einen bestimmten Patienten zu personali­sie­ren, um daraus eine Konsequenz zu ziehen.“ Nach Ansicht von Dryden muss außerdem die Frage beantwortet werden, ob „die Konzentrationsprozesse auf dem Markt der Arz­nei­mittelversorgung absolut zweckdienlich sind“. Das betreffe die Apotheken, die Krebs­medikamente herstellen, genauso wie andere Bereiche, in denen zum Beispiel Kranken­kassen Rabattverträge mit einem oder zwei Herstellern abschließen.

Patientenschützer Brysch forderte eine engmaschige Überprüfung der individualisierten Medikamente, bevor sie die Apotheke verlassen. „Die Stichprobenkontrollen müssen vier­­mal jährlich, unangekündigt bei den Spezialapotheken stattfinden. Das erhöht den Überwachungsdruck.“ Bisher würden Apotheken schlechter kontrolliert als Großküchen oder die Verpflegung in Kindertagesstätten.