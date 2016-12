Ärzteschaft

KV Hamburg wehrt sich gegen Eingriff in die Selbstverwaltung

Dienstag, 6. Dezember 2016

Hamburg – Deutliche Kritik am sogenannten Selbstverwaltungsstärkungsgesetz hat die Vertreterversammlung der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) Hamburg geübt. „Dieses Gesetz schwächt die Selbstverwaltung, statt sie zu stärken“, sagte der Vorsitzende der Vertreterversammlung (VV), Dirk Heinrich. Mit dem Gesetz würden die Gesundheitsbe­hörden zunehmend zu Fachaufsichten der Selbstverwaltung. Bislang seien sie lediglich Rechts­aufsichten. Dieser Wandel gehe einher mit inhaltlicher Einmischung, Überregulie­rung und erweitere Prüfungs- und Mitteilungspflichten, so die Kritik der Delegierten. In einer Resolution forderten sie den Gesetzgeber einstimmig auf, das Gesetz nicht zu ver­ab­schieden.

Das Bundeskabinett hatte der Reform am 16. November zugestimmt. „Mit dem heute be­schlossenen Gesetzentwurf sorgen wir dafür, dass die Spitzenorganisationen der Selbst­verwaltung künftig noch besser ihrer großen Verantwortung nachkommen können und vor Selbstblockaden geschützt sind“, sagte Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) dazu. Schon im Januar 2017 könnten Bundestag und Bundesrat das Gesetz be­schließen.

Anzeige