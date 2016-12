Ausland

Jeder Vierte in Europa raucht

Mittwoch, 7. Dezember 2016

Luxemburg – Jeder Vierte in der Europäischen Union raucht. Den höchsten Raucheran­teil gibt es in Bulgarien (34,7 Prozent), Griechenland (32,6 Prozent) und Österreich (30,0 Prozent), wie die EU-Statistikbehörde Eurostat in Luxemburg heute meldete.

In Schweden, Großbritannien und Finnland greift hingegen weniger als jeder Fünfte ge­le­gentlich zur Zigarette oder zu anderen Tabakerzeugnissen. Deutschland liegt mit einem Raucheranteil von 21,7 Prozent europaweit im unteren Drittel. In allen 28 EU-Staaten rau­chen Männer eher als Frauen.

Mehr als jeder Fünfte (21,6 Prozent) ist im europaweiten Schnitt täglich Tabakrauch in Innenräumen ausgesetzt. Die relativ betrachtet meisten Passivraucher gibt es in Grie­chen­land (64,2 Prozent), die wenigsten in Schweden (5,9 Prozent)