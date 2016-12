Vermischtes

Klinikarzt nach Missbrauch von Patientin verurteilt

Mittwoch, 7. Dezember 2016

Bonn – Das Bonner Landgericht hat einen ehemaligen Klinikarzt wegen Missbrauchs ei­ner Patientin zu zwei Jahren Haft auf Bewährung verurteilt.

Der 43-Jährige hatte im Juli 2012 die damals 17-Jährige nach deren Mandeloperation wegen Bauschmerzen am Un­ter­leib untersucht und sich dabei an ihr vergangen. Am Abend kam es zu einem weiteren Übergriff. Danach tauchte der Mann im Ausland unter, erst 2016 wurde er mit internati­o­na­­lem Haftbefehl festgenommen.

Anzeige