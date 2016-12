Ausland

New York: Weitere Babys mit Fehlbildungen durch Zika

Donnerstag, 8. Dezember 2016

New York – In New York sind seit Juli vier Babys mit Fehlbildungen geboren worden, die auf das Zikavirus zurückzuführen sind. Damit steige die Zahl der Neugeborenen mit sol­chen Anomalien auf fünf, teilte die Gesundheitsbehörde der Millionenmetropole gestern mit. Acht weitere Säuglinge seien positiv auf Zika getestet worden, hätten aber keine Hin­weise auf Fehlbildungen gezeigt.

Von Januar 2015 bis November 2016 wurden in den 50 Bundesstaaten der USA fast 4.200 Zika-Infektionen gemeldet. Bis November wurden dort 28 Babys mit Fehlbildungen geboren, zudem waren fünf mit Zika zusammenhängende Fehlgeburten bekannt. In den US-Territorien – vor allem in Puerto Rico – wurden rund 32.000 Zika-Infektionen gemel­det. Alle New Yorker Infektionen wurden durch Reisen in vom Virus betroffene Gebiete importiert.

Anzeige