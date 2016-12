Besonders in der Gynäkologie ist die Versorgung der Stadt jedoch uneinheitlich. Ge­samt-Berlin ist nach der Bedarfsplanung mit aktuell 117,7 Prozent leicht überversorgt. Allerdings gibt es regionale Ungleichgewichte: Am meisten überversorgt ist der Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf mit 207 Prozent, gefolgt von Mitte mit 152 Prozent. Geringer versorgt hingegen sind Neukölln mit lediglich 61 Prozent, Treptow-Köpenick mit 78 Pro­zent und Reinickendorf mit 80 Prozent. © hil/aerzteblatt.de

Danach steigt die Zahl der Geburten in Berlin seit 2011 an. Im Jahr 2014 wurden über 37.000 Kinder lebend geboren, 2015 waren es über 38.000. Es wurden 2014 laut dem Bericht rund 5.000 Kinder mehr geboren als Personen im gleichen Jahr gestorben sind. Damit ist Berlin neben Hamburg das einzige Bundesland, das seit Jahren einen Gebur­ten­überschuss zu verzeichnen hat.

