Krankenhaus Wolgast erneut Thema im Landtag in Mecklen­burg-Vorpommern

Donnerstag, 8. Dezember 2016

Schwerin – Der Landtag in Mecklenburg-Vorpommern hat sich heute erneut mit dem Kreiskrankenhaus Wolgast befasst. Nachdem die Linksfraktion gestern mit ihrem Antrag auf Wiedereröffnung der geschlossenen Kinderstation und der Station für Frauen­heil­kun­de und Geburtshilfe gescheitert war, wurde heute ein AfD-Antrag in namentlicher Abstimmung abgelehnt.

Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) sagte, die medizinische Versorgung in der Regi­on Vorpommern-Greifswald sei gesichert. Es gebe acht Krankenhäuser. Zur ambulanten Versorgung stünden 30 Kinderärzte bereit, davon drei in Wolgast, sowie 26 Frauenärzte, davon zwei in Wolgast. Es gehe um eine gefühlte Unterversorgung, erklärte Glawe.

Geplant sei nun, am Kreiskrankenhaus Wolgast acht Betten für die Notfallversorgung von Kindern und Jugendlichen aufzustellen. Mit Unterstützung der Universität Greifswald werde ein Pädiater dort tätig sein. Auch niedergelassene Ärzte seien gefordert.